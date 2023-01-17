تفاصيل تعيين 2548 إماما وعاملا بالأوقاف في العدد الجديد لـ«عقيدتي»

صدر عدد جديد من جريدة «عقيدتي»، بتاريخ اليوم الثلاثاء، عن مؤسسة دار التحرير، ويترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد الأبنودي، وحمل العدد عنوانا رئيسيا حول تعيين 548 إماما جديدا، ونشرت أسماء المعينين، وكذلك مسابقة جديدة لتعيين 2000 إمام وعامل 31 يناير الجاري.

جريدة عقيدتي

وقال الكاتب الصحفي محمد الأبنودي في تصريح لـ«الوطن»، إنّ العدد الجديد من جريدة عقيدتي نشر عدة موضعات، أبرزرها موضوعا مفصلا حول تخصيص 1.5 مليون جنيه لجوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي تنظمها وزارة الأوقاف وتنطلق في 4 فبراير المقبل.

أبرز الموضوعات في العدد الجديد لعقيدتي

وأضاف أنّ العدد الجديد من جريدة عقيدتي، تضمن كذلك ملفا كاملا حول التحالف الوطني للعمل الأهلي كمظلة عصرية للعمل الخيري والتنموي في مصر، تضمن عدة موضوعات وكذلك إشارة لحوار في العدد القادم مع أمين سر التحالف الدكتورة نهى طلعت.

وكذا تضمن العدد ندوة عقيدتي بالتعاون مع الأوقاف، والتي جاءت تحت عنوان الشباب عماد الأمة واتقانه للعبادة والعمل فريضة يثاب عليها.