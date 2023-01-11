للطلبة والخريجين.. قيمة جوائز مسابقة السنة النبوية بوزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب تلقي طلبات المشاركة في مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023، وذلك في حفظ وفهم ودراسة 100 حديث مختارة ومحددة.

وفيما يلي نعرض شروط المشاركة والجوائز في مسابقة السنة النبوية المشرفة لعام 2023، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مسابقة السنة النبوية من وزارة الأوقاف

ويتم تلقي طلبات المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف، للمتقدمين من الأئمة والواعظات وخطباء المكافأة وأعضاء وعضوات هيئة التدريس، وللطلاب والطالبات الجامعيين وطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية، والتربية والتعليم، والمعلمين والمعلمات، والأطباء والطبيبات، والمهندسين والمهندسات، والحرفيين والحرفيات، وأصحاب المهن وغيرهم.

جوائز مسابقة وزارة الأوقاف

من يحصل على المركز الأول سيأخذ جائزة بمقدار 20 ألف جنيه، وشهادة تقدير بشرط الحصول على 75 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

ويحصل المركز الثاني على 15 ألف جنيه، وشهادة تقدير بشرط الحصول على 70 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

وتبلغ قيمة الجائزة لصاحب المركز الثالث نحو 10 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 65 % فأكثر فى الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

والمركز الرابع يحصل على 5 آلاف جنيه وشهادة تقدير بشرط الحصول على 60 % فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

المركز الخامس يحصل على ألفين جنيه بشرط الحصول على 55% فأكثر في الاختبارين التحريري والشفوي كل على حدة.

المركز السادس ألف جنيه.