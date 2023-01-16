وزير الأوقاف يكلف بوضع الخطة الدعوية لشهر رمضان في موعد أقصاه 15 يوما

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس القطاع الديني وجميع المديريات الإقليمية من الانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك في موعد أقصاه 15 رجب، بما في ذلك خطة التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية مع الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة.

تجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم

كما أمر وزير الأوقاف بتجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم، والعناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل، داعيا: «اللهم بلغني رمضان بكل خير واجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».