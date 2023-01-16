رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير الأوقاف يكلف بوضع الخطة الدعوية لشهر رمضان في موعد أقصاه 15 يوما

كتب:

إسراء سليمان
06:14 م | الإثنين 16 يناير 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رئيس القطاع الديني وجميع المديريات الإقليمية من الانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك في موعد أقصاه 15 رجب، بما في ذلك خطة التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية مع الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة.

تجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم

كما أمر وزير الأوقاف بتجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم، والعناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل، داعيا: «اللهم بلغني رمضان بكل خير واجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين».

اقرأ المزيد:

موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا.. يبدأ 23 مارس وينتهي 20 أبريل

السكة الحديد تعلن تعديلات في مواعيد قطارات بحري خلال شهر رمضان

كم تبقى على شهر الصيام بعد إعلان موعد رجب فلكيا؟.. اللهم بلغنا رمضان

«البحوث الفلكية» تكشف عن عدد أيام شهر رمضان المقبل

كم شهر باقي على رمضان 2023؟.. «القومي للبحوث» يجيب

عاجل.. مد ساعات العمل في مترو الأنفاق خلال شهر رمضان حتى الثانية صباحا

«البحوث الفلكية» يكشف موعد حلول شهر رمضان 2023 وعدد أيامه
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.