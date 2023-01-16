رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأ أول زيارة رسمية إلى أوكرانيا

بدأ الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني، زيارة إلى أوكرانيا اليوم؛ حيث يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى.

زيارة مرتقبة إلى أوكرانيا

وأوضحت المنظمة الأوروبية، في بيان عنها، أنّ هذه هي أول زيارة رسمية للوزير عثماني بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعتبارا من بداية العام الحالي، مضيفا أنّ اجتماعاته ستركز على التحديات الإنسانية والأمنية التي تواجهها البلاد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابع أنّ المحادثات ستشمل أيضًا الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأشخاص والمؤسسات والمجتمع المدني في أوكرانيا، فضلا عن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تعزيز مرونة البلاد والتصدي للتحديات العديدة الراهنة، لافتا إلى أنّ الوزير عثماني سيزور العاصمة كييف لمراقبة تأثير الأزمة على المدنيين والبنية التحتية المدنية والتعرف على نطاق المساعدة الدولية المطلوبة في المنطقة".

تحقيق بشأن تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني

في سياق متصل، دعا عمدة دنيبروبيتروفسك، بوريس فيلاتوف، اليوم، المخابرات الأوكرانية ومكتب مكافحة التجسس، إلى فتح تحقيق في تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني أليكسي أريستوفيتش، بأنّ الصاروخ الذي سقط على مدخل مبنى متعدد الطوابق في المدينة تابع لمنظومة الدفاع الجوي الأوكراني.

ووجّه عمدة دنيبروبيتروفسك - وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم»، انتقادات لاذعة إلى مستشار زيلينسكي، داعيا إلى التحقيق في المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه التصريحات خاصة بعد دعم الأوساط الأوكرانية لقرار التحقيق معه.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أكدت أنّ دعوة بعض الأوساط الأوكرانية إلى اعتبار مستشار الرئيس الأوكراني عميلا للكرملين، بسبب تصريحاته حول الصاروخ غير ممكنة.

وميدانيا، أكد قائد وحدة الدبابات الروسية، أنّ الدبابات التابعة للقطاع الجنوبي، دمرت نقطة تمركز للجيش الأوكراني في منطقة زاباروجيا.