بولندا تستقبل 9.2 مليون لاجئ أوكراني منذ بداية الأزمة مع روسيا

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أنّ عدد اللاجئين الأوكرانيين في البلاد ارتفع إلى 9 ملايين و230 ألف لاجئ، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسب ما ذكر «راديو بولندا» اليوم، أنّ أمس الإثنين شهد دخول 23 ألفا و100 لاجئ إلى بولندا، ومغادرة 23 ألفا و400 شخص البلاد عائدين إلى أوكرانيا، ليبلغ بذلك إجمالي العائدين 7.4 مليون شخص.

دخول 23 ألف و100 لاجئ إلى بولندا أمس

كانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.