موعد نهائي كأس مصر.. بيراميدز ينتظر الفائز من مباراة الأهلي وسموحة

تنتظر الجماهير المصرية من محبي الكرة المحلية، موعد نهائي كأس مصر، بعد تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك بركلات الترجيج، أمس الاثنين، وفي انتظار طرف اللقاء الآخر الذي يتحدد من مواجهة الليلة التي تجمع مباراة الأهلي وسموحة، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد القاهرة.

موعد نهائي كأس مصر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، موعد نهائي كأس مصر، على أن يكون يوم الجمعة الموافق 3 فبراير المقبل.

ومن المحتمل أن يجرى تغيير موعد نهائي كأس مصر، إذا تأهل الأهلي الليلة إلى المبارة النهائية، حتى شهر مارس المقبل، نظرا لارتباط الأحمر بالسفر إلى المغرب، للمشاركة في كأس العالم للأندية، فبراير 2023.

القنوات الناقلة لنهائى كأس مصر

وبشكل حصري تنقل شبكة قنوات OnTime Sports نهائي كأس مصر؛ إذ أن الشبكة صاحبة الحقوق الحصرية لجميع مباريات الدوري وكأس مصر، والمنتخب المصري.

موعد مباراة الأهلي وسموحة الليلة

يستضيف ستاد القاهرة الدولي، الليلة مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر، ويطلق حكم المباراة صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساء.

ويدير اللقاء الحكم طارق مجدي كحكم ساحة، ويساعده كلا من يوسف البساطي، مساعد أول، وهاني عبدالفتاح، مساعد ثان، وعاطف حسين حكم رابع، والحكم سيد شعبان حكما لتقنية الفار.