موعد مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر اليوم

يترقب عشاق الكرة المصرية، موعد مباراة الأهلي وسموحة الليلة في نصف نهائي كأس مصر، التي يديرها الحكم طارق مجدي، في مواجهة مهمة للفريقين، تحت شعار لا بديل عن تحقيق الفوز، للوصول إلى نهائي الكأس، وموجهة فريق بيراميدز الذي حصل على بطاقة التأهل للمبارة النهائية على حساب الزمالك، في المبارة التي جمعت بينهما مساء أمس.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر

على أرض ستاد القاهرة الدولي، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم مباراة الأهلي وسموحة في نصف نهائي كأس مصر.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري مساء أمس الاثنين، أسماء حكام مباراة الأهلي وسموحة في كأس مصر؛ إذ يديرها الحكم طارق مجدي كحكم ساحة، ويساعده يوسف البساطي، حكم مساعد أول، وهاني عبدالفتاح، حكم مساعد ثان، وعاطف حسين حكم رابع، وسيد شعبان حكما لتقنية الفار.

القنوات الناقلة لبطولة كأس مصر

هذا وتنقل قنوات OnTime Sports المباراة حصريا من خلال الاستوديو التحليلي، الذي يضم نخبة كبيرة من كبار النقاد الرياضين بمصر والعالم العربي.