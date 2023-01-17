تفاصيل اختطاف شخص من منزله بالمنوفية.. والمتهمون: «عليه فلوس مسددهاش»

نفذ 3 أشخاص في محافظة المنوفية، جريمة اختطاف رجل من منزله، أمام زوجته التي لم تستطع أن تحميه، ثم قيدوه وأخذوه معهم إلى إحدى المزارع في محافظة القليوبية، إلا أن أجهزة الأمن تعقبتهم، واستطاعت أن تحرره وتعيده إلى أهله مرة أخرى.

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة للجريمة التي شهدتها محافظة المنوفية، بداية من واقعة الخطف، وحتى تحرير أجهزة الأمن المجني عليه من قبضة المجرمين الثلاثة، بعدما قررت جهات التحقيق حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

خطف المجني عليه من منزله

كان الزوج يجلس رفقة زوجته داخل المنزل بمدينة السادات، وفوجئ بطرق شديد على باب المنزل، فذهب ليفتح، ووجد 3 أشخاص على معرفة سابقة بهم، ولكنهم لم يأتوا للزيارة، بل قيدوه ثم أخرجوه من منزله وأجبروه على استقلال سيارة ملاكي ملك أحدهم، وجلس أحدهم على يمينه والآخر على يساره، والثالث يقود السيارة.

احتجاز الزوج داخل مزرعة بمحافظة القليوبية

بعد استقلال المجرمين للسيارة ومعهم المجني عليه، واتجهوا به إلى إحدى المزارع المستأجرة في إحدى المناطق النائية بمحافظة القليوبية، وهناك تم احتجازه عدة أيام.

القبض على المتهمين الثلاثة وتحرير المجني عليه

ولم تجد الزوجة حلاً أمامها سوى الذهاب إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بواقعة الخطف، وبدأت على الفور أجهزة الأمن تتبع الجناة، وتوصلت إلى مكان المزرعة المحتجز داخلها المجني عليها، وألقت القبض عليهم وحررت الزوج من قبضة المجرمين الثلاثة.

المتهمون يعترفون: «خطفناه عشان عليه فلوس»

وخلال جلسة تحقيق أجريت مع المتهمين بعد القبض عليهم، اعترف المتهمين بالواقعة، وقال أحدهم خلال التحقيقات: «مكنش قدامنا حل تاني غير إننا نعمل كدة، وطلبنا منه أكتر من مرة يجيب الفلوس اللي عليه لكن مكنش راضي يدفع».

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق: «خططنا إحنا التلاتة للخطف واتفقنا إننا ناخده من البيت ونحطه في مزرعة بعيدة عن العين، ونفضل سايبينه فيها لحد ما يرجعلنا فلوسنا اللي نصب علينا فيها»، مؤكداً أنهم كانوا سيطلقون صراحه فور دفع ما عليه من أموال، كما أنهم لم يتوقعوا أن تصل إليهم أجهزة الأمن.

حبس المتهمين الثلاثة 4 أيام

وأحيل المتهمين الثلاثة إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين الثلاثة، يقول المحامي أشرف ناجي، إنهم سينطبق عليهم المادة 290 بعد تعديلها في قانون العقوبات، حيث إن واقعة الخطف إذا تمت بالإكراه ستكون العقوبة هي السجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة إذا كان هناك طلب فدية بعد الخطف تكون العقوبة سجن مشدد من 15 إلى 20 عام.