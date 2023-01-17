«تموين سوهاج»: تحرير 134 محضرا في حملات لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن مديرية التموين شنت عدة حملات لمتابعة الأسعار وضبط الأسواق والتصدي لمخالفات القوانين اللوائح، ورصد شكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرير 134 محضر تمويني مختلف.

حملات تموينية مكبرة على مستوى المدن والمراكز

وأضاف «إبراهيم» في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على مستوى المراكز والمدن، بالاشتراك مع ضباط وحدة إدارة مباحث تموين سوهاج في مديرية أمن سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها من قبل «تموين سوهاج»، ما بين: «نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتصرف وإيقاف، ومنشأة دون ترخيص، وتجميع بنزين، وسجلات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع»، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر أيضا إلى «جزارة ولحوم، غش تجاري، تاجر تمويني، سكر، بوتاجاز».

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار «وكيل تموين سوهاج»، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات والمتهمين وما جرى ضبطه، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.