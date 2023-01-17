طوارئ في 17 إقليما فرنسيا بسبب الثلوج والأمطار والرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، حالة الطوارئ البرتقالية في 17 إقليما بسبب تساقط الثلوج وهطول الأمطار وهبوب الرياح.

وحذّر خبراء الأرصاد الفرنسية، حسب ما ذكرت قناة «فرانس إنفو تي في» الإخبارية الفرنسية اليوم، من المخاطر الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في «كورس، والجنوب الغربي، وبرغونية، وجبال الألب».

4 أقاليم في فرنسا في مواجهة الرياح

وأضافت القناة، أنّ 4 أقاليم تواجه خطر هبوب رياح قوية، وهي «لاند، وجنوب غرب فرنسا، والبرانس الأطلسية، والبرانيس العليا» بسبب المنخفض الجوي فيين الذي يسبب رياح عاتية، موضحة أنّه جرى تسجيل عاصفة بلغت قوتها 137 كم / ساعة في سوكوا بالبرانس الأطلسية، وجرى تسجيل أمطار تراكمية تتراوح بين 30 و40 ملم في لاند والبرانس الأطلسية.

ويتوقع تساقط الثلوج بكميات كبيرة وعلى ارتفاع منخفض في معظم المرتفعات، خاصة جنوب المرتفعات الوسطى حيث بدأ تساقط الثلوج بالفعل.