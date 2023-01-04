أصحاب المخابز في فرنسا يدعون إلى التظاهر بسبب أزمة الطاقة

تمارس الحكومة الفرنسية ضغوطا على موردي الغاز والكهرباء لمساعدة الشركات الصغيرة التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، ولا سيما الخبازون الذين دعوا إلى الاحتجاج يوم 23 يناير الجاري في باريس، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، عقب اجتماع مع موردي الكهرباء والغاز، إن الموزعين لا يساعدون الخبازين والشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيه الكفاية، مطالبا ببذل المزيد من الدعم للشركات الصغيرة فورا وعلى نحو أفضل.

إجراء استثنائي

كما أعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أنه يمكن للخبازين المتضررين بسبب التضخم إنهاء عقد إمدادهم بالطاقة من دون تبعات في حالة شعروا بزيادة باهظة في الأسعار، فيما قال وزير الاقتصاد إن هذا الإجراء «الاستثنائي» سيتم تطبيقه على أساس كل حالة على حدة حين تهدد هذه الزيادة بقاء الشركة، مضيفا أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحرفيين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام مثل القمح.

دعوات لظبط ارتفاع الأسعار

وفي سياق متصل، قال دومينيك أنراكت، رئيس الاتحاد الوطني لشركات المخبوزات والحلويات في فرنسا، إن الحكومة قدمت مساعدات، لكن مع ارتفاع أسعار الطاقة، لن يكون أي شيء كافيا، مضيفا أنه إذا لم تتحرك الدولة لضبط هذه الأسعار، لن نتمكن من الاستمرار.

ويوميا، يتوجه 12 مليون فرنسي إلى المخابز التي يبلغ عددها 35 ألفا، وتخبز أكثر من 6 مليارات قطعة من خبز يسمى «باغيت» في السنة، وفي ديسبمر 2022، أدرجت اليونسكو رغيف الباغيت الفرنسي ضمن التراث غير المادي للبشرية.