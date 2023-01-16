عاجل.. «النواب» يوافق على مد العمل باتفاق للبحث عن البترول في شمال سيناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك، وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتد، وشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد، وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

إيجابيات وعائدات جيدة

واستعرض حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلا إنّه يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات، منها ضخ المقاول استثمارات جديدة ما يعمل على زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز، والتي انخفضت عن احتياجات السوق المحلية خلال هذه الفترة، مضيفا أنّ الاتفاقية تمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل، وذلك الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية، وفحص الأصول والسجلات في جميع والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، وانتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وذلك بمجرد الانتهاء.

التنقيب والبحث عن الزيت

وأكد حسام عوض الله، أهمية التعاقدات مع الشركات العالمية للتنقيب والبحث عن الزيت والغاز في كل أنحاء مصر، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى مد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

وأشاد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بجهود وزارة البترول في الاكتشافات البترولية الكبيرة التي تشهدها، لافتا إلى أنّ أهمية الاتفاقية تكمن في موقعها بشمال سيناء وهي المنطقة العزيزة على مصرنا الغالية.

وأعلن النائب أحمد الشيشيني، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون، قائلا: «نتمنى أن تكون فاتحة خير لكل أهالي سيناء».

فيما أكدت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو مجلس النواب، أنّ الاكتشافات توفر فرصا أكبر لمصر في اكتشاف مصادر متنوعة للطاقة.