قائمة أسعار السلع في معرض «أهلا رمضان» بالجيزة.. تخفيضات 30% 

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقديم تخفضيات كبيرة على أسعار السلع الغذائية في معرض«أهلا رمضان»، في محافظة الجيزة ويستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

أسعار السلع التموينية في معرض «أهلا رمضان» بالجيزة

وأشار وزير التموين إلى أنه جرى التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكل المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة، بنسب ‏تخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

** الأرز المُعبأ يبدأ سعره من 14 إلى 18 جنيهًا حسب نسبة الكسر للكيلو.

** السكر يبدأ من 14 إلى 16 جنيهًا للكيلو.

** المكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن 400 جرام.

** الفول البلدي المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن 500 جرام.

** العدس الأصفر بسعر 17 جنيهًا لوزن 500 جرام.

** الزيت من 29 جنيهًا إلى 47 جنيهًا حسب النوع والحجم.

** اللحم البرازيلي المجمد بـ79 جنيها.

** اللحم السوداني المُبرد بـ115 جنيها.

** اللحوم البلدي بدءا من 140 جنيها.

معارض أهلا رمضان 2023

وافتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة الجيزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعدد من نواب البرلمان والمسؤولين.