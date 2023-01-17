تحليق 50 رحلة بالون طائر على متنها 1400 سائح في سماء الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 50 رحلة بالون طائر تقل حوالي 1400 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك بعد تحسن الظروف الجوية الملائمة للطيران، حسبما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون.

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر توقف الأسبوع الماضي لسوء الأحوال الجوية، لكنه عاد مطلع الأسبوع الجاري، بعد تحسن الطقس ومن ثم تحس مستوى الرؤية، واعتدلت سرعة الرياح، وغيرهما، مشيراً إلى أن البالون الطائر يوفر أكثر من 2000 فرصة عمل لشباب الأقصر من خلال 17 شركة، ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

البالون الطائر أحد أنواع سياحة المغامرات

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر، إلى أن البالون الطائر من الأنماط السياحية المهمة في الأقصر، فهو يندرج ضمن سياحة المغامرات التي يعشقها السائحون، مؤكدا أن البالون الطائر بالأقصر متميز ويعمل به طيارون ذو كفاءة عالية ومدربين على أعلى مستوى تحت إشراف سلطة الطيران المدني.

السائح يستمتع برؤية 9 مناطق أثرية في الأقصر

ويستمع السائح برؤية 9 مناطق أثرية، أهمها معبدي حتشبسوت، وهابوا، ووداي الملوك والملكات، والرامسيوم، ودير المدينة، والعساسيف، وتمثالي ممنون وغيرها، إضافة إلى الطبيعة الخلابة التي تحتضن النيل في لوحة فنية رائعة، ولهذه الأسباب احتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا.

واستطرد «الطيب»، أن رحلة البالون الطائر تستغرق 35 دقيقة كحد أقصى، وتبدأ الرحلات منذ الخامسة فجرا حتى يستطيع السائح رؤية شروق الشمس من ارتفاع حوالي 1500 قدم، وتهبط آخر الرحلات في تمام الساعة السابعة صباحا قبل زيادة سرعة الرياح.