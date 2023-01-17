انقلاب سيارة نقل محملة بـ«الدبش» على محور 30 يونيو في الإسماعيلية «صور»

تعرضت سيارة نقل «تريلا» للانقلاب صباح اليوم الثلاثاء، على محور 30 يونيو، محملة بكمية كبيرة من الحجارة الدبش، دون وقوع إصابات بسبب الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نقل تحمل لوحات «ل. ن. ب 5978»، على محور 30 يونيو، وانتقال قوات الشرطة.

طوارئ على الطريق لحين إعادة تسييره

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، رفع حالة الطوارئ القصوى على الطريق، واستدعاء سيارات الإسعاف والخدمات المرورية، لحين رفع السيارة والحجارة.

وانتقلت المعدات الخاصة على الفور لرفع السيارة من نهر الطريق، وإزاحة الحجارة الموجودة التي انتثرت بسبب انقلاب السيارة، وأغلقت الطريق بشكل كامل.

تشغيل الطريق بشكل جزئي

وتدخلت الخدمات المرورية لعمل سيولة مرورية بتشغيل الطريق بشكل جزئي، وتسيير الحركة المرورية من الجانب الآخر، بعد الازدحام في منطقة الحادث.

وأهابت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، المواطنين بتقليل السرعة خلال القيادة على الطرق السريعة والصحراوية في الفترة الحالية، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات.