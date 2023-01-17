توقعات بسقوط أمطار على الإسماعيلية.. وقطع الكهرباء عن 7 مناطق للصيانة

قالت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، إن طقس اليوم يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من أنحاء لمحافظة، مما يشير إلى تساقط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة في الإسماعيلية، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مدار الساعات المقبلة على فترات متقطعة.

انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انقطاع الكهرباء عن 7 مناطق في الساعات الأولي من الصباح، لبدء إجراءات الصيانة في هذه المناطق.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ، تم قطع الكهرباء عن مناطق المركز الطبي في منطقة حي السلام بالإسماعيلية، وبرج بانوراما بالشيخ زايد، ومحيط كوبري أم كلثوم بحي أول.

كما قُطع التيار عن مناطق سكنية بمحيط ميت أبو الكوم شرق البحيرات البلد بالقنطرة شرق في الإسماعيلية، ومنطقة أبو نجيب بالقنطرة غرب، ومنطقة الكيلو 14 شرق قرية الفردان.

قطع التيار للصيانة

وأكد بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، أن انقطاع التيار الكهربائي يأتي لتنفيذ أعمال الصيانة المختلفة في هذه المناطق، وتغيير بعض الكابلات الرئيسية، لضمان عدم انقطاع التيار خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ على مدار الفترة الماضية، مع استمرار الطقس السيئ الذي شهدته بعض المحافظات المجاورة، كما تساقطت مياه الأمطار على بعض المناطق.