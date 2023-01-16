«تعليم الإسماعيلية» تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الاسماعيلية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان خلال امتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها بعد غد الأربعاء.

وأضاف «بحيري» خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم بالإسماعيلية، مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الجاري، أنه تم مناقشة كافة العقبات وتذليلها حتى تتم الامتحانات في جو من الهدوء.

بحيري: منع دخول أولياء الأمور للجان

وشدد الدكتور محمد بحيري على منع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان وضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة.

وأوضح أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة قد تطرأ أثناء عملية امتحانات الشهادة الإعدادية فور ظهورها للعمل على حلها فوراً، إلى جانب عدم السماح بالغش داخل اللجان، حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة.

ضبط العملية الامتحانية يحقق العدالة

وأكد أن ضبط العملية الامتحانية يحقق أكبر قدرمن الحيادية والعدالة بين الطلاب، مشددا على ضرورة منع دخول أي جهة لجان الامتحانات أو التصوير أوإعطاء أي بيانات تتعلق بالامتحانات مهما كانت هذه الجهة.