القبض على عاطل بحوزته 110 طرب حشيش في الإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اليوم، على أحد كبار ومروجي مخدر الحشيش في الإسماعيلية، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة قبل بيعها وترويجها علي عملائه.

وحدد ضباط مكافحة المخدرات هوية المتهم بعد تأكيد تحريات المباحث الجنائية توزيعه كميات كبيرة من مخدر الحشيش علي بعض المدمنين وصغار التجار لبيعه لحسابه.

وقالت المصادر إن المتهم يعد من أخطر العناصر المروجة لمخدر الحشيش، لاعتياده شراء كميات كبيرة وتوزيعها علي عملائه في نطاق مركز القنطرة غرب ومدينة الإسماعيلية وتم ضبطه بـ 110 طرب حشيش وزنت حوالي 13 كيلو.

ضبط سائق توك توك بكيلو هيروين في الإسماعيلية

وكانت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، نجحوا في القبض علي س.م في العقد الثالث من العمر وبحوزته كيلو من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه بدائرة المركز.

وأمرت نيابة مركز القنطرة غرب في الإسماعيلية بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد تأكيد التحريات خلال توزيعه للمواد المخدرة علي بعض المدمنين، وتوزيعها علي صغار التجار.

وتكثف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية من حملاتها علي مدار الفترة الحالية لضبط المواد المخدرة والمروجين لها في الإسماعيلية واستهداف أماكن إعادة التدوير والتخزين.