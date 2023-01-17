قناة «DMC» تبرز خبر «الوطن»: حراك إيجابي بسوق الصرف وزيادة في النقد الأجنبي

عرض برنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بعودة الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية، بعنوان «حراك إيجابي بسوق الصرف وزيادة في النقد الأجنبي».

أهمية توحيد سعر الدولار

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنَّ قطاعي المصرفي والبنك المركزي في مصر أحد أهم القطاعات المشهود لها بالكفاءة والحرفية على مستوى العالم بأكمله، مشيرًا إلى أنَّه من المستحيل دخول المستثمر الأجنبي لـ مصر وهناك سعرين للدولار، وبالتالي البنك المركزي لديه قناعة تامة حول ضرورة وجود سعر موحد للدولار، لذلك فإن تلك المسألة لها علاقة بوجود مرونة في سعر الصرف أي يخضع لسياسة العرض والطلب.

تخطي سعر الدولار لـ32 جنيهًا لم يكن حقيقًا

وأضاف «عامر» خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن تخطي سعر الدولار لـ32 جنيهًا يوم الأربعاء الماضي لم يكن حقيقًا، مشيرًا إلى أنَّ مصر أفرجت عن سلع بقيمة 2 مليار دولار، إلى جانب تسديدها 1.5 مليار دولار في نوفمبر، ومليار آخر في ديسمبر، وعلى الرغم من ذلك فإن الاحتياطي النقدي ارتفع بحوالي نصف مليار دولار.