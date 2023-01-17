«س وج» حول مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.. اعرف التفاصيل

بطاقة الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي الهمم، لها العديد من المزايا التي يتمّ منحها من أبرزها الدمج في المدارس، الجمع بين معاشين والكشف المجاني في المستشفيات.

وترصد «الوطن» كل الأسئلة والإجابات المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة والتي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي لها كالتالي:

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة ومن يستحقها؟

يستحقها ذوي الهمم فقط، وتساعد ذوي الهمم في الحصول على خدمات ومزايا متعددة مقررة لهم بنص القانون، كما أنَّها تكون ملزمة لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى أنها تثبت إعاقة الشخص وكذلك نوع الإعاقة، والشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص ليديه خلل أو قصور سواء كان جزئي أو كلي «بدنيًا، وذهنيًا، وعقليًا، وحسيًا» يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق أو يمنعه من المشاركة بصورة فعالة في المجتمع.

من أين تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة من مكاتب التأهيل الاجتماعي بعد استيفاء الفحوصات الطبية، ومكاتب التأهيل تشرف عليها وزارة التضامن بعد استيفاء الفحوصات الطبية المطلوبة .

ما أنواع الإعاقات التي يستحق صاحبها الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة؟

- الإعاقات البصرية.

- اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة.

- الإعاقات الحركية.

- الإعاقات السمعية.

- اضطراب طيف التوحد.

- الإعاقات المتعددة.

- الاضطرابات النفسية الانفعالية.

- اضطرابات التواصل.

- الإعاقات الذهنية.

- الإعاقات السمعية والبصرية.

- أمراض القلب.

- اضطراب صعوبات التعلم.

- أمراض الدم.

هل هناك فئات معفاة من الكشف الطبي؟

نعم ذوي الإعاقات الشديدة، وعليهم فقط تقديم تقرير طبي ورقي معتمد من أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة لهيئة الشرطة أو المستشفيات التعليمية والمستشفيات التابعة للجمعية الأهلية.

هل جميع أنواع الإعاقة تستطيع التقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في الوقت الحالي؟

يمكن التقدم في الوقت الحالي لأصحاب الإعاقات التالية:

- إصابات وتشوهات العمود الفقري الشديدة.

- الشلل الدماغي.

- الإعاقات متوسطة الشدة

- الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

- حالات بتر طرف أو أكثر من الأطراف العلوية أو السفلية.

- الشلل الرباعي.

- الجلطة الدماغية .

- الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء 51 درجة فأقل.

- شلل الأطفال في طرف أو أكثر إصابات الحبل الشوكي.

- حالات الجزام.

- الخلل العصبي الطرفي.

- الشلل النصفي.

- حالات تيبس المفاصل الشديد والمتوسط.

ما هي الإعاقات الشديدة التي تتبع المستوى الثالث؟

يقصد بالإعاقات الشديدة صعوبة القيام بالأنشطة الأساسية، وعدم قيامه بها حتى مع المساعدة، ومن إعاقات هذا المستوى الحالات الشديدة من الأنواع الآتية:

- الشلل الرباعي.

- شلل الأطفال في طرف أو أكثر.

- ضمور العضلات.

- الشلل الدماغي.

- اضطراب طيف التوحد.

- الإعاقات الذهنية.

- الإعاقات المتعددة.

- حالات كف البصر.

- القزامة.

وماذا عن إعاقات المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات؟

- الإعاقات الحركية مثل حالات ضمور العضلات.

- حالات الجزام.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- تيبس المفاصل المتوسط.

- تشوهات وإصابات العمود الفقري.

- هل بتر اصبع أو اثنين يعد من الإعاقات المتوسطة؟

لا يعتبر بتر إصبع واحد أو إصبعين من الإعاقات المتوسطة.

هل استخراج بطاقة الخدمات له سن معين؟

ليس له سن محدد ونستخرج في أي سن.

هل يتم إيداع معاش ببطاقة الخدمات المتكاملة ؟

في الوقت الحالي بطاقة الخدمات المتكاملة ليست للمعاملات المادية، وليس لها تفعيل أو تنشيط.

ما هي مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة ؟

- يحق لحاملها الالتحاق بالجامعات وكذلك المدارس الدامجة.

- الإعفاء من شرط التوزيع الجغرافي لطلاب المدارس والجامعات والإقامة بالمدن الجامعية.

- فرصة الحصول على عمل ضمن نسبة 5%.

- يحق لحاملها الجمع بين معاشين أو بين الراتب والمعاش المستحق.

ما هي المستندات الرسمية المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات؟

- صورة بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

- تقديم صورة شهاد الميلاد لمن أقل من 16 سنة.

- تقديم تقرير طبي مميكن لذوي الإعاقات المتوسطة، وتقرير طبي ورقي للأشخاص ذوى الاعاقات الشديدة وبالغة الشدة.

- 3 صور شخصية فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4 * 6 ذات خلفية بيضاء.

- هل يعد الفشل الكلوي ضمن اعاقات المرحلة الثانية؟

الفشل الكلوي لا يعد نوعا من أنواع الإعاقات وإنما مرض مزمن.