أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. طن «الأرجنتيني» تراجع بقيمة 100 جنيه

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، إن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات شهدت تراجعًا في بعض الأصناف ما بين 50 إلى 100جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات

وأضاف «حاتم»، في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، شهدت تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، وجاءت كالتالي:

سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 13 ألفًا و750 جنيهًا.

سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 13ألفًا و550 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 50 جنيهًا لكل طن.

سعر طن الذرة الروماني 13 ألفًا و600 جنيه.

سعر طن الذرة الأرجنتيني 13ألفًا و850 جنيهًا، بتراجع قدره 100جنيه.

سعر طن الذرة الشامية المحلي 13ألفًا و950 جنيهًا، بتراجع بلغ 50 جنيها.

سعر إردب الذرة الرفيعة 1850جنيهًا.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء

وأوضح «عبدالغفار»، أن تراجع أسعار الذرة الصفراء اليوم، يصب في مصلحة المواطنين، مشددا على أن السلعة جيدة ومتوفرة بكميات كبيرة داخل كافة الأسواق الحرة في محافظات الجمهورية.