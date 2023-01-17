ناقد رياضي: الصحافة الأوروبية عينها على لاعبي منتخب مصر لكرة اليد

قال كريم حسن، الناقد الرياضي المتخصص في شؤون لعبة كرة اليد، إنّ مباريات بطولة العالم ليس فيها مواجهة سهلة أو صعبة، لكن هدفها هو التأهل إلى الدور نصف النهائي، موضحًا: «كل المباريات يتم لعبها بالوتيرة نفسها، ويجرى مراعاة تدوير اللاعبين من أجل تجهيز كل اللاعبين، خاصة أن الأدوار المقبلة حاسمة ونحتاج فيها إلى كل لاعب والخبرات المختلفة»، لافتًا إلى أن الصحافة الأوروبية عينها على لاعبي منتخب مصر، وترى الفراعنة من فرق المربع الذهبي ويستحق ميدالية في بطولة العالم وميدالية أولمبية.

منتخبنا الوطني لكرة اليد أنهى مباراة كرواتيا في أول ربع ساعة

وأضاف «حسن» خلال تصريحات ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ومنى الشرقاوي: «منتخبنا الوطني أنهى مباراة كرواتيا في أول ربع ساعة، ووسّع الفارق وأراح بعض اللاعبين، وكان البدلاء رائعون للغاية، كما كانت مباراة المنتخب رائعة للغاية، الفريق لديه حارس مرمى متميز، ولدينا حراس مرمى متميزون».

يجب ألا نقول إن هناك مباراة سهلة

وتابع المتخصص في شؤون لعبة كرة اليد: «يجب ألا نقول إن هناك مباراة سهلة، المجر ظنت أن مواجهة البرتغال سهلة، وهناك مفاجات كثيرة مثل مباراة أمريكا والمغرب، فالولايات المتحدة بعيدة في لعبة كرة اليد، ولكن هذا المنتخب يجرى إعداده لأولمبياد لوس أنجلوس في عام 2028، وظهر بمستوى رائع لم نتوقع، لديه لاعبون منضمون في أكبر الأندية الأوروبية، وأعتقد أن مباراة هذا الفريق ضد منتخبنا ستكون رائعة وممتعة يتسيدها المنتخب المصري».