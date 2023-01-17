شراء العيش البلدي من مخابز التموين بدون بطاقة.. السعر والشروط

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شروط شراء العيش البلدي لجميع المواطنين، دون بطاقة التموين من أي مخبز بلدي خاصة لغير الحاملين للبطاقة التموينية، من أجل توفير العيش البلدي لهم إسوة بأصحاب البطاقات التموينية والمتاح لهم صرف الخبز البلدي يوميا بواقع 5 أرغفة لكل فرد مدرج على البطاقة.

شروط شراء العيش البلدي من مخابز وزارة التموين

وتتلحص شروط شراء العيش البلدي، لأي أسرة لا تحمل بطاقة التموين، من مخابز وزارة التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 33 ألف مخبز، في التالي:

- أن تكون الأسرة غير حاملة لبطاقة التموين.

- تشتري الأسرة كارت مسبق الدفع «مشحون» من أي مكتب بريد.

- رصيد الكارت المشحون لشراء الخبز تحدده الأسرة وفق احتياجاتها.

- يتم صرف الكارت المشحون في ماكينة صرف الخبز لدى المخبز البلدي وخصم قيمة عدد الأرغفة المصروفة للأسرة من رصيد الكارت.

سعر رغيف العيش البلدي لغير أصحاب البطاقات التموينية

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن سعر رغيف العيش البلدي الذي سيتم طرحه للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية، سيكون أقل من سعر رغيف العيش الحر الذي تبيعه المخابز السياحية، حيث سيبدأ سعره من جنيه لجنيهين.