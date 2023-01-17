كيف تحصل على الكارت المشحون لصرف العيش البلدي دون بطاقة التموين؟

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العيش البلدي لجميع المواطنين من المخابز البلدية عبر كارت مسبق الدفع، إسوة بعملية صرفه للمواطنين الحاملين لبطاقة التموين، وتسهيلا على كل الأسر التي لا تمتلك بطاقة تموينية للاستفادة من الخبز البلدي المدعم، الذي تنتجه الوزارة من خلال 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

كيف تحصل على الكارت المشحون؟

وقننت الوزارة عملية صرف العيش البلدي من المخابز البلدية لغير حاملي بطاقة التموين، وذلك من خلال كارت مسبق الدفع (مشحون) يتم الحصول عليه من أي مكتب بريد، بشرط شحنه أولا بالقيمة التي يرغب فيها المواطن كرصيد للكارت، يشتري من خلالها الخبز المدعم من المخبز البلدي طوال مدة توافر الرصيد المشحون.

قيمة شحن كارت صرف العيش

وقالت مصادر في وزارة التموين التجارة الداخلية، إنّه لا يوجد مبلغ معين يتم تقييد المواطنين به لشحن الكارت، وأن قيمة شحن كارت العيش المسبق الدفع هي حرية المواطن، موضحة «يمكن للمواطن شحن الكارت بأي مبلغ كرصيد له يتم شراء الخبز به على مدار أيام توافر الرصيد، وعلى سبيل المثال يمكن شحن الكارت بـ20 جنيها أو 30 جنيها أو 50 جنيها أو 100 جنيها، بحسب رغبة الأسرة في توافر رصيد لديها على الكارت».

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنّ كل عملية صرف للعيش من المخبز البلدي من خلال الكارت المشحون سيخصم منه قيمة عدد أرغفة العيش التي اشتراها المواطن من رصيد الكارت حتى انتهاء الرصيد، ليتم بعد ذلك شحن الكارت مرة أخرى وتستمر عملية صرف الخبز البلدي بهذه الطريقة.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الأربعاء، تجربة بيع العيش البلدي للمواطنين غير الحاملين لبطاقة التموين من المخابز البلدية من خلال الكارت المشحون، كما أنه من المنتظر إعلان وزارة التموين لسعر رغيف العيش البلدي دون بطاقة التموين.