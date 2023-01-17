الهيئة العامة للكتاب: نجهز جناحا خاصا بصناع المحتوى واليوتيوبرز

قال إسلام بيومي، مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، سيقوم بتجهيز جناح خاص بصناع المحتوي واليوتيوبرز المرتبطين بالثقافة، لافتًا إلى أن المعرض هو المكان المثالي للقاء صناع المحتوى الثقافي بالجمهور، وأن المواطن سيتمكن من متابعة جميع فعاليات المعرض من منزله عن طريق استخدام تقنية الميتافيرس التي يتم تقديمها لأول مرة.

معرض القاهرة الدولي تحت شعار «على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع»

وأضاف مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN» أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 سيقام هذا العام تحت شعار «على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع»، الكتاب هذا العام سيفتح أبوابه للزوار بداية من الساعة العاشرة صباحاً يوم الجمعة.

707 ناشرين مصرين

وأكد مدير إدارة المعارض بالهيئة العامة للكتاب ومدير جناح مصر في مداخلته مع الاعلاميتين مها بهنسي وسلمى عادل، أن هناك ما يقرب من 707 ناشرين مصرين و340 ناشرا من باقي دول العالم داخل المعرض.