على اسم مصر.. أشرف رضا يكشف كواليس تصميم شعار معرض الكتاب

كشف الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفنون الجميلة، وصاحب الفكرة التصميمية لبوستر معرض القاهرة الدولى للكتاب، الدورة الـ 54 التي تنطلق في الفترة من 25 يناير الحالي إلى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

على اسم مصر.. شعار معرض الكتاب

وأضاف رضا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التصميم هذا العام يتضمَّن عدة عناصر فنية مرتبطة بشعار هذا العام الذى يتصدر التصميم العنوان (على اسم مصر) ويتكون من الصورة الرئيسية وهي للهرم الأكبر من أهرامات الجيزة، وقد بُني من الكتب كجسم الهرم رمزاً لمصر، ومن خلفيته رقم الدورة الـ 54 ، كما أضيف شعار جديد للبوستر (معاً نقرأ، نفكر، نبدع) داخل خرطوشة من الفن المصرى القديم، ليكون شعاراً مصاحباً للتصميم، يستمر استخدامه في دورات المعرض المختلفة.

كما يظهر بالتصميم اسم المعرض بالخط المميز له باللغة العربية والانجليزية، ورموز لشخصية المعرض (صلاح جاهين)، وشخصية معرض الطفل (كامل كيلانى) وعلم ضيف الشرف (المملكة الاردنية الهاشمية).

وأشار إلى إنه وبالرغم من تعدد العناصر التصميمية بالبوستر، إلا أنه قد تم تنسيق التصميم بأسلوب بسيط، وخلفية شفافية تحوى رموز من الخط العربى الثلث، أضافت للتصميم روح الثقافة العربية .

معرض الكتاب 2023

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة تحت شعار: على "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتُقام في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحل عليها الأردن ضيف شرف، وتم اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.