انطلاق مؤتمر إعلان تفاصيل معرض الكتاب.. سعر التذكرة 5 جنيهات

انطلق منذ قليل وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ورئيسة اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المؤتمر الصحفي بمركز المنارة بالتجمع الخامس، لإعلان تفاصيل الدورة الـ 54 من المعرض، المقرر إقامته 25 يناير الجاري، بأرض المعارض.

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

وحضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة الكتاب، و السفير أمجد العضايلة سفير دولة المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، دولة ضيف الشرف، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمعرض

تفاصيل حجز تذكرة المعرض

عرض المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الثقافة للكشف عن معرض القاهرة الدولي للكتاب فيلمًا تسجيليًا عن الدورة الـ54 من المعرض الذي تنطلق من يوم 25 يناير الجاري تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ نفكر نبدع» وبرعاية الشركة المتحدة.

وكشف الفيلم سعر تذكرة المعرض وهي بـ5 جنيهات للفرد والدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن.

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، إن معرض الكتاب يقام تحت الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتقام في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير.

وتوجهت وزيرة الثقافة بالشكر إلى الرئيس السيسي على رعايته الكريمة للمعرض والثقافة، ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، على افتتاح المعرض يوم 25 يناير الجاري، قائلة: «نحن على أبواب الجمهورية الجديدة لنبني في الإنسان كما نبني في العمران».

وشعار المعرض يدور حول دور الثقافة في بناء الوعي وتحل الأردن ضيف شرف في الدورة المرتقبة وسيكون الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين، شخصية المعرض، والكاتب الراحل كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدًا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.