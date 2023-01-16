لو عاوز تروح معرض الكتاب.. 58 أتوبيس نقل عام على 7 خطوط لخدمة الزوار

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد عرسا ثقافيا مهما، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بالثقافة والقراءة، ونشر المعرفة ولا سيما بين النشء والشباب.

وفي سياق متصل، أصدر المحافظ توجيهاته لكل أجهزة العاصمة بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، استعدادا لانعقاد الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير، بمقر مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

النقل العام يغطي القاهرة الكبرى

وأكد المحافظ توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، إلى أنه بناء على توجيهات محافظ القاهرة، جرى توفير أتوبيسات لتغطية كل مناطق القاهرة لخدمة رواد وزائري معرض الكتاب، مؤكدًا أن هذه الأتوبيسات وضعت لافتة «خدمة معرض الكتاب» على النحو التالي:

خطوط معرض الكتاب

- الخط رقم (1) عبد المنعم رياض – عدد 10 سيارات (عبد المنعم رياض- رمسيس- عباسية – جامعة الأزهر – محور المشير معرض الكتاب)

- الخط رقم (2) دوران شبرا – عدد 10 سيارات (دوران شبرا- شارع شبرا – أحمد حلمي- شارع رمسيس – عباسية – نادي السكة - جامعة الأزهر – محور المشير معرض الكتاب)

- الخط رقم (3) النزهة الجديدة – عدد 8 سيارات(النزهة الجديدة – ميدان الحجاز – السبع عمارات – مكرم عبيد – مصطفى النحاس – المنهل – الوفاء والامل – معرض الكتاب)

- الخط رقم (4) الأميرية – عدد 7 سيارات (الأميرية – ميدان المطرية – الحلمية – كلية بنات عين شمس – ميدان هشام بركات – الحي السابع – حي السفارات – معرض الكتاب)

- الخط رقم (5) ميدان الجيزة – عدد 10 سيارات (ميدان الجيزة – جامعة القاهرة – قصر العيني – السيدة عائشة – الاوتوستراد – جامعة الأزهر – معرض الكتاب)

- الخط رقم (6) صقر قريش – عدد 5 سيارات (صقر قريش – كارفور المعادي – نادي وادي دجلة – الطريق الدائري – محور المشير – معرض الكتاب)

- الخط رقم (7) المظلات- عدد 8 سيارات (المظلات – سراي القبة – روكسي- السبع عمارات – الحي الثامن- الوفاء والأمل – محور المشير – معرض الكتاب

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، أن إجمالي عدد السيارات التي يجرى الدفع بها لخدمة رواد وزائري معرض الكتاب 58 سيارة.