«العربية»: تعيين المحامي والسياسي بوريس بيستريوس وزيرا للدفاع في ألمانيا

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل، بتعيين المحامي والسياسي بوريس بيستريوس، وزيرا للدفاع في ألمانيا، خلفا لـ كريستين لامبريشت، التي تقدّمت باستقالتها أمس.

استقالة كريستين لامبريشت

وتقدمت كريستين لامبريشت، أمس، باستقالتها من منصب وزير الدفاع الألماني، إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، بسبب سلسلة من الأخطاء التي وقعت فيها خلال الفترة الماضية.