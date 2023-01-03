ألمانيا تتسلم أول شحنة غاز مسال من الولايات المتحدة الأمريكية

استقبلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال التي أرسلتها الولايات المتحدة، وذلك في إطار جهود واسعة النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها في السابق من روسيا، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

ووصلت الناقلة «ماريا إنرجي» إلى ميناء فيلهلمس هافن على بحر الشمال، حيث سيتم تحويل شحنتها من الغاز الطبيعي المسال مرة أخرى إلى غاز في محطة عائمة خاصة قام المستشار الألماني أولاف شولتس بافتتاحها الشهر الماضي.

ألمانيا تبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية

وتعاني ألمانيا من أزمة الطاقة بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث إنها سارعت في البحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية، وتشكل منشأة «فيلهلمس هافن» واحدة من المحطات التي تجري الاستعانة بها لتجنب نقص إمدادات الطاقة، كما أعادت تفعيل محطات الطاقة القديمة مؤقتا التي تعمل بالنفط والفحم، ومددت عمر آخر ثلاث محطات للطاقة النووية حتى منتصف أبريل المقبل.

وفي هذا الصدد، قال نشطاء حماية البيئة إنهم يخططون للاحتجاج على وصول الناقلة ماريا إنرجي، رفضا لاستيراد ألمانيا الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز، فيما ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% بداية العام الجاري، حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز.