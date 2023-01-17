بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب، قبل قليل، 3 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية نبيل الوقاد بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى بدر المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة بدر يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية نبيل الوقاد بدائرة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء مصابي حادث انقلاب السيارة الملاكي

وأسفر حادث انقلاب السيارة الملاكي عن إصابة كل من أحمد حميدة شريف، 20 سنة، مقيم بمركز بدر، مصاب باشتباه كسر بالضلوع ونزيف بالصدر، ومعاذ عجمي حسين إبراهيم، 20 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، وأيمن خالد عبد الرحمن، 19 سنة، مصاب بكدمات بالظهر.

وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حماده المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، للوقوف على الملابسات.