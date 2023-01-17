ورشة عمل بـ«مياه سوهاج» للحصول على شهادة الأيزو 9001 للقطاعات الإدراية

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع الشركة القابضة، ورشة عمل «مواصفات الجودة الأيزو 2015/9001»، تمهيدا لحصول القطاعات الادارية بالشركة عليهاز

الإدارات المشاركة بالورشة

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن ورشة العمل تستمر حتى 18 يناير الجاري، ويشارك بها مسؤولو القطاعات والإدارات المستهدف حصولها على الشهادة خلال العام الجاري، وتتمثل في قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشؤون مجلس الإدارة، والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وإدارة دعم النزاهة.

شروط الحصول على شهادة الأيزو

وأشارت المهندسة دعاء ناصر مدير الإدارة العامة للتدريب، أن الحصول على شهادة الأيزوا يضمن تأهيل العاملين ورفع كفائتهم، ووضع المعايير والإجراءات القياسية في التشغيل بمختلف الإدارات الإدارية والفنية والتجارية وتأهيل العاملين بتلك القطاعات مهنياً وعملياً، باستخدام أحدث الاساليب التكنولوجية في الإدارة والأداء لتقديم خدمة متميزة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ولتحقيق رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.