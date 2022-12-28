تعرف على عدد المقبولين في كلية الشرطة 2023.. إجمالي المتقدمين 50.7 ألف طالب

2950 طالبًا، عدد المقبولين في نتيجة كلية الشرطة 2023، وفق ما أعلنه اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 50 ألفا و752 طالبا، منهم 19 ألفا و788 طالبا من الثانوية العامة، و1569 طالبا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

عدد المقبولين في نتيجة كلية الشرطة 2023

عدد المقبولين في نتيجة كلية الشرطة 2023، جرى إعلانه بعد تقسيم المجموع إذ بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90% فأكثر 853 طالبا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1% إلى 90%، بلغ 4 آلاف و54 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1% إلى 80% نحو 9 آلاف و460 طالبا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65% إلى 70% نحو 7990 طالبا، وبالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 10 طلاب حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و168 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و50 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1737 طالبا حاصلا على جيد جدا، و5910 طلاب حاصلين على تقدير جيد و5890 طالبا حاصلا على تقدير مقبول.

الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة

وخلال إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023، صرح اللواء هاني أبو المكارم، بأنه جرت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري.