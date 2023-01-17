نتيجة أولى ثانوي 2023 بالدرجات أم التقديرات؟.. «التعليم» تجيب

يتساءل الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي، عن نتيجة أولى ثانوي 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وهل ستكون بالدرجات أم التقديرات؟ إذ بدأت الامتحانات يوم 15 يناير الماضي وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير2023.

نتيجة أولى ثانوي 2023 بالدرجات

ومن جهته، أكّد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أنَّ نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول 2023، ستكون بالدرجات هذا العام، خاصة بعد إدراج أسئلة مقالية في الامتحانات هذا العام.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ ما يتمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن نتيجة طلاب أولى وثانية ثانوي وأنَّها ستكون تقديرات وليست درجات غير صحيح.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس

ويواصل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، حيث أدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، اليوم امتحان مادتي الكيمياء ومادة الجغرافيا، وأدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والفيزياء.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ الامتحانات يتمّ عقدها إلكترونيًا بالتابلت في المدارس الحكومية المتصلة بالإنترنت بنسبة 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية ورقياً، وبالنسبة لطلاب الذين لم يتسلموا التابلت والمدارس غير المتصلة بالإنترنت يتمّ عقد الامتحان ورقياً بشكل كامل.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ امتحانات الصفين الأول والثانوي غير موحدة، ويتمّ إجراء الامتحانات على مستوى الإدارة عن طريق موجه أول المادة.

وبالنسبة للتصحيح، أكّدت وزارة التعليم أنَّ المدرسة مسئولة عن تصحيح امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنَّه بعد الانتهاء من التصحيح يتمّ عرض النتيجة على مدير عام الإدارة التعليمية.