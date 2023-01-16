«التعليم» تكشف موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات المحلية والتي تشمل النقل والشهادات العامة، مؤكدة أن هناك مجموعة من الشروط في من ينتدب أو يكلف للعمل باللجان الفنية، لوضع الأسلئة واللجان السرية لطبع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الامتحانات ومراكز توزيع وتجميع أوراق الإجابة ولجان تقدير الدرجات.

موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات

وترصد «الوطن» في إطار دورها التعليمي الخدمي، في السطور التالية، موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات، بحسب بيان مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وهي:

- ألا يكون محروماً من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992.

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

- ألا يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم إلا ما استثنى بنص خاص للندب أو التكليف أو العمل.

- ألا يكون قد تم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً في أعمال تتعلق بالامتحانات، ما لم يتم محو الجزاء عدا «الإنذار - الخصم من الأجر خمسة أيام فأقل»

- أن يكون المنتدب للعمل بهذه اللجان ممن يعملون بالتعاقد أو المكافأه بالوزارة قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل بالوزارة أو يكون قد سبق له العمل بهذه اللجان فى العام السابق.

- لا يكون ممن يقومون بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان فى اللجنة التي ينتدب للعمل بها بالنسبة للامتحانات المحلية المركزية، أو يكون ممكن يقومون بالتدريس لنفس الصف بالنسبة لامتحانات النقل.

- ألا يكون المنتدب للعمل بلجان الإدارة ولجان التقدير لديه أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الثالثة أو يكون المنتدب للعمل في باقي اللجان لديه أقارب لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة وذلك في ذات اللجنة المنتدب للعمل بها.

- ألا يكون المنتدب للعمل بهذه اللجان لديه أقارب من العاملين حتي الدرجه الثانية في ذات اللجنه التي يعمل بها.

درجات القرابة للمشاركين في الامتحانات

وحدد المديرية درجات القرابة وهي:

- الدرجة الأولى «الأب - الأم- الأبناء- الزوج أو الزوجة».

- الدرجة الثانية «الأخ- الأخت- الجد- الجدة -الأحفاد».

- الدرج الثالثه «أبناء الأخ أو الأخت- العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد».

- الدرجة الرابعة أبناء أبناء الأخ والأخت وابناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحفاد».