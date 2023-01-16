بدء ثالث أيام امتحانات الترم الأول لـ«أولى وتانية ثانوي» في القاهرة والجيزة

بدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، قبل قليل، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة امتحان مادة الفلسفة والمنطق والأحياء والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات تُعقد في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيا بنسبة 85%، وورقيا بنسبة 15%، فيما يؤدي طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت، ورقيًا بشكل كامل.

وبالنسبة للطلاب الذين تواجهم مشكلات تقنية، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه حال حدوث أي مشكلة تقنية للطلاب خلال الامتحانات في أي مادة، يتم أداء الامتحان ورقيا في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

امتحانات الثانوية

وشددت المديريات التعليمية، على منع دخول التليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، لافتة إلى أنّ غرفة العمليات تتابع مع الإدارات التعليمية سير العملية الامتحانية، لحل المشكلات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على العملية الامتحانية.

كما وجّهت المديريات التعليمية، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشحن التابلت بنسبة 100%؜ وعدم التسرع في الإجابات، ومنع الدخول بالكتاب المدرسي أو أي أوراق بيضاء إلى اللجان الامتحانية.