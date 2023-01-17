«التعليم» ترد على مزاعم تداول صور امتحاني الكيمياء والإيطالي لأولى وثانية ثانوي

تداولت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، صورا زعمت أنها تخص امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية الإيطالي، والكيمياء، للصفين الأول والثاني الثانوي في بعض الإدارات التعليمية، الفصل الدراسي الأول، والذي يؤديها الطلاب الآن باللجان الامتحانية، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان.

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي، مع صور الامتحانات المتداولة للصفين الأول والثاني الثانوي، عبر جروبات الغش مطالبين سرعة حل الامتحان ونشره.

إجراءات قانونية ضد الغشاشين

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرف العمليات، تتبع جميع الصور المتداولة للامتحانات، وتم رصدها للتحقق من صحتها، وفي حالة التأكد يتم التوصل إلى مصوري الأسئلة ونشرها علي جروبات الغش.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية مع الطلاب الغشاشين وفقا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني، ومعاقبة كل من صور أو نشر أسئلة الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.