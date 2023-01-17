ضبط شخص سرق الهواتف المحمولة من المارة بأسلوب «النشل» في الأزبكية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، بعد ورود معلومات أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية، تفيد قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم عين شمس) بعرض هواتف محمولة على أحد محال بيع الهواتف كائن بدائرة القسم، بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد 3 هواتف محمولة "مجهولين المصدر").

وبمناقشته عن مصدر تلك الهواتف أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وإعترف بأنهم من متحصلات وقائع سرقة.

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات، وإتهموه بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقة.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.