حبس المتهم بمحاولة سرقة طفل في المقطم 4 أيام

يبلغ من العمر نحو 7 سنوات، يجلس أمام العقار الذي يحرسه والده في حي المقطم بالقاهرة، ممسكًا بيديه الصغيرتين هاتفه المحمول لمشاهدة الأفلام الكرتونية، فإذا بشخص يحاول أن يخطف الهاتف من الطفل الذي يُلقي به بحركة لا إرادية بداخل العقار، وفشل المتهم في سرقته ولاذ بالفرار، وبعد القبض عليه أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

صراخ طفل تعرض للسرقة

خرج والد الطفل من العقار مسرعًا يتطلع إلى نجله، الذي كان يصرخ وهو يشير بأصبعه نحو سيارة مُسرعة تغادر مكان الواقعة، وبعد التقاط أنفاسه قال إنّ شخصًا حاول سرقة الهاتف المحمول من يديه.

فحص كاميرات المراقبة

أخذ والد الطفل يهدأ من روعه، وبعدها فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، والتي أظهرت أحد الأشخاص يترجل من سيارة تسير إلى جانبه ببطء، ويحاول أن يسرق الهاتف المحمول من الطفل لكنه يشل في ذلك، وهرب سريعًا داخل السيارة.

فيديو تحت عنوان محاولة خطف طفل

حصل والد الطفل على مقطع فيديو خاص بالواقعة وأرسله لأحد الأشخاص الذي يمتلك صفحة على «فيس بوك» عليها آلاف المتابعين، وطلب منه أن ينشره تحت عنوان «محاولة خطف طفل»، لكنه لم يستجب لرغبته واتجه إلى قسم شرطة المقطم وأبلغ عن الواقعة.

وبعد عمل التحريات الأولية والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان الواقعة وهوية الطفل، وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم، والتقت والد الطفل الذي أكد أنّه لا يعرف المتهم نهائيًا، وبتكثيف التحريات توصلت الأجهزة الأمنية إلى مرتكب الواقعة للقبض عليه، وتبيّن أنّه شخصا وبصحبته اثنين آخرين في السيارة المملوكة لأحدهم، واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.