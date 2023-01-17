أسعار السلع الغذائية بمعرض «أهلا رمضان» في الزقازيق.. الأرز بـ13 جنيها

يواصل معرض «أهلا رمضان 2023» بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، والكائن بجوار محطة القطار، طرح السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 10% حتى 30%.

أسعار الخضروات والسلع الغذائية

ويشهد المعرض إقبالا من المواطنين لشراء مستلزماتهم من السلع الغذائية المخفضة، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الخضروات وبعض السلع الغذائية الأساسية للبيت المصري في معرض أهلا رمضان بالشرقية كالآتي:

- سعر كيلو الشطة الحمراء 14 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الأخضر والشطة الخضراء 12.5 جنيه.

- سعر كيلو البطاطس 7.5 جنيه.

- قطعة كرنب أحمر كابوتشا وخس كابوتشا تبدأ من 10 جنيهات، حسب الحجم.

- سعر كيلو خيار 8 جنيهات.

- سعر كيلو بسلة 15 جنيها.

- سعر كيلو بنجر 10 جنيهات.

- سعر كيلو الثوم 10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل الأحمر الكبير 10 جنيهات.

- سعر كيلو الليمون 10 جنيهات.

- سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات.

- سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

- سعر قطعة البروكلي وقطعة القرنبيط تبدأ من 10 جنيهات حسب الحجم.

- سعر حزمة الكرفس 15 جنيها.

- سعر عبوة المكرونة زنة 10 كيلو جرامات 160 جنيها.

- سعر عبوة الشعرية زنة 10 كيلو 160 جنيها.

- سعر كيلو الأرز البلدي 13 جنيها.

طرح الأرز بأسعار مخفضة

وتواصل مديرية التموين بمحافظة الشرقية طرح الأرز بكميات توافق احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، فيما تتابع الرقابة على التجار داخل المعرض لضبط الأسعار وفق المتفق عليها، وعدم حياد تجار عنها لتبقى الأسعار مخفضة مقارنة بأسعار المحال التجارية والأسواق.