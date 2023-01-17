ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة ارتكب جرائم السرقة من السيارات بأسلوب المغافلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة جهاز كمبيوتر محمول «لاب توب»، من داخل السيارة خاصته، حال توقفها بدائرة القسم.

3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عدد 3 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية»، مقيمون بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم، مُستقلين مركبة «توك توك» قيادة وملك أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «المغافلة»، وأقروا بارتكابهم 4 حوادث سرقة من داخل سيارات بالأسلوب ذاته.

ضبط المسروقات

وبإرشادهم جرى ضبط المسروقات المستولى عليها كافة، لدى عميلهم «عامل بمحل هواتف محمولة - مقيم بمحافظة القليوبية»، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.