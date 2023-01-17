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إليسا تخضع لعملية جراحية في يدها وتطمئن جمهورها: لا داعي للقلق

كتب:

ياسمين محمود
12:12 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

أعلنت الفنانة إليسا، خضوعها لعمليه جراحية في يدها، وذلك عبر تدوينة لها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وطمأنت إليسا، جمهورها عبر تدوينة لها، قائلة:‏ «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكرا لسؤالك.. أحبكم».

وانهالت التعليقات على إليسا، حيث تمنى جمهورها، الشفاء العاجل ودوام الصحية والعافيه لها، كما تمنى مواطنون، بأن تعود أفضل من الأول.

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