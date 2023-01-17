إليسا تخضع لعملية جراحية في يدها وتطمئن جمهورها: لا داعي للقلق
كتب:
ياسمين محمود
12:12 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
الفنانة إليسا
أعلنت الفنانة إليسا، خضوعها لعمليه جراحية في يدها، وذلك عبر تدوينة لها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر».
وطمأنت إليسا، جمهورها عبر تدوينة لها، قائلة: «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة ليدي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكرا لسؤالك.. أحبكم».
I am on a quick trip for a small and easy procedure for my hand. You don’t have to worry or be alarmed. Thank you for asking. Love you loads— Elissa (@elissakh) January 17, 2023
وانهالت التعليقات على إليسا، حيث تمنى جمهورها، الشفاء العاجل ودوام الصحية والعافيه لها، كما تمنى مواطنون، بأن تعود أفضل من الأول.