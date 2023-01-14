إليسا ونوال الزغبي ووفاء الكيلاني يقدمن واجب العزاء لـ جورج وسوف

يواصل نجوم الفن توافدهم على عزاء وديع وسوف، نجل الفنان جورج وسوف، حيث تستمر العائلة في تلقي واجب العزاء في وفاة نجلهما الذي رحل الأسبوع الماضي بسبب مضاعفات عملية تكميم المعدة التي أجراها قبل أيام من رحيله، ومن بين الحضور إليسا، ميريام فارس ونوال الزغبي، وعبد المنعم العمايري، وقصي خولي وكارمن لبس، إضافة إلى الإعلامية وفاء الكيلاني.

ويقام العزاء الخامس لـ وديع جورج وسوف، اليوم، في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت، منذ الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 6 مساء، وفقا لما أعلنه الفنان جورج وسوف عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

نجوم الفن في عزاء وديع جورج وسوف

واستقبلت عائلة جورج وسوف العزاء للمرة الأولى يوم السبت 7 يناير في صالون كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس في الأشرفية في لبنان، وفي اليوم التالي تلقت العائلة العزاء في سوريا بعد مراسم الدفن في مقابر العائلة، في صالون كنيسة مار إلياس ببلدة كفروس مسقط رأس «وسوف»، كما استمر العزاء على مدار يومي 9 و10 يناير في صالون الكنيسة من الساعة الـ 12 ظهرا، وحتى السابعة مساء.

تفاصيل وفاة وديع جورج وسوف

وكان تعرض وديع جورج وسوف لنزيف حاد في المعدة بعد إجراء عملية جراحية لتكميم المعدة، وتم نقله إلى العناية المركزة في مستشفى مار يوسف بالعاصمة اللبنانية، واحتاج لعدد كبير من أكياس الدم ولكن لم يتم توفير عدد أكياس الدم المطلوبة بسبب أن فصيلة دمه النادرة وهي «O+».