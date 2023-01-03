إليسا تروج لأغنيتها الجديدة قبل ما تندم على شيء.. تتر مسلسل الثمن

روجت الفنانة إليسا لأغنيتها الجديدة «ما تندم على شيء»، وهي أغنية رومانسية لمسلسل الثمن الذي يعرض قريبا.

ولم تكشف الفنانة اللبنانية عن تفاصيل الأغنية سواء الشاعر أو الملحن.

الثمن هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير ويبقى الحب، الذي انطلق لأول مرة عام 2006، وحقق نجاحات ومعدلات مشاهدة كبيرة.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة باسل الخياط ونيقولا معوض، رزان جمال، وهو للمخرج فكرت قاضي، كما انتهى نيقولا معوض مؤخرا من تصوير مشاهده في مسلسل دهب مع الفنان الأمريكي جيمس فرانكو، والمقرر عرضه خلال 2023.

وكان نيقولا معوض حظى بموسم مميز خلال 2022، إذ شارك بفيلمه Three Thousand Years of Longing في الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي، وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمي الأول بالمهرجان، وشاركه في بطولة الفيلم النجوم العالميين أدريس ألبا وتيلدا سوينتون، ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم.