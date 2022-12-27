إليسا تفسخ عقدها مع شركة توزيع «من أول دقيقة»

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، فسخ تعاقدها مع شركة وتري أوف شور، التي تعاملت معها خلال الفترة الماضية.

وقالت إليسا في بيانا: «لما كانت الفنانة إليسا متعاقدة مع شركة وتري أوف شور ش.م.ل. التي تتمتع بالحق الحصري من أجل توزيع ألبومها الغنائي الذي يتضمن أغنية من أول دقيقة، وأتاحته رقميا للجمهور على المنصات الإلكترونية YouTube وAnghami وSpotify وغيرها، ولأسباب قانونيّة قرّرت وقف التعامل مع الشركة المذكورة خاصة بعد التعدي الحاصل على أغنيتها أنا وبس وعدم تدارك الموضوع من قبل المعنيين بهذا الأمر».

وتابع البيان: «تعلن الفنانة إليسا فسخ علاقتها التعاقدية مع شركة وتري أوف شور ش.م.ل. وأنها بصدد التفاوض مع شركة توزيع أخرى من أجل توقيع اتفاقية ترخيص محتوى فيما بينهما تمنح بموجبها هذه الأخيرة الحق الحصري لتوزيع الألبوم الذي يتضمن أغنية من أول دقيقة وغيرها وإتاحته رقميا عبر المنصات الإلكترونية، علما بأنه بسبب التفاوض مع شركة توزيع أخرى تُعلن إليسا أنّه سوف يطرأ تأخير بسيط على موعد إصدار الألبوم الجديد الذي تتمنّى أن ينال إعجاب جمهورها الحبيب».