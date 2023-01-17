5 معلومات عن وزير الدفاع الألماني الجديد بوريس بيستوريوس

ذكر موقع «دويتشة فيلة» الألماني، اليوم الثلاثاء، أن بوريس بيستوريوس، وزير داخلية الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية ساكسونيا السفلى، سيتولى منصب وزير الدفاع في ألمانيا.

استقالة وزيرة الدفاع الألمانية

وقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت، أمس الاثنين، استقالتها بعد أن تعرضت حكومتها لضغوط متزايدة للسماح للحلفاء بإرسال دبابات ثقيلة إلى أوكرانيا، وفيما يلى أبرز المعلومات عن وزير الدفاع الألماني الجديد.

- وزير الداخلية السابق لولاية ساكسونيا السفلى.

- من مواليد عام 1960

- يبلغ من العمر 62 عاما.

- عمل طوال حياته السياسية في ولاية سكسونيا السفلى

- شغل منصب وزير الداخلية في هانوفر لما يقرب من 10 سنوات.

يشار إلى أن المستشار أولاف شولتس قد اتخذ في وقت سابق، قرارًا سريعًا بشأن خليفة كريستينه لامبريشت، التي قدمت استقالتها أمس.

أولاف يشكر وزيرة الدفاع

وقال شولتس أمس: «لدي فكرة واضحة وسوف يعرف الجميع بسرعة كبيرة كيف ينبغي أن يستمر هذا، فيما قدم الشكر لـ«كريستينه لامبريشت» على فترة عملها.

وفى بيان صحفي حول استقالتها، انتقدت لامبريشت دور وسائل الإعلام، قائلة: «إن تركيز وسائل الإعلام على مدى شهور على شخصي لا يكاد يسمح بتقديم التقارير الواقعية والمناقشات حول الجنود وقرارات السياسة الأمنية لصالح مواطني ألمانيا»، لذلك قررت الاستقالة من منصبها ولم تعترف بأخطائها في بيانها.