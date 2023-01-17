«التحالف الوطني»: مساهمة 30 مليون مصري بـ14 مليار جنيه «استثمارات خيرية»

قال عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ توقيع بروتوكول تأسيس التحالف تمّ في مارس 2022 باستجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التعاون بين الجمعيات الأهلية الكبرى لمضاعفة جهودها لصالح الفئات المستهدفة، وتلافي بعض الملاحظات بشأن مشكلات متعلقة بتكرار الخدمات في بعض الأحيان.

251 ألف متطوع في التحالف الوطني

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة الأولى، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ التحالف بدأ بشكل قوي منذ مارس، وعلى مدار عام نفّذ مبادرات قوية جدا على الأرض، وساعد نحو 30 مليون مصري باستثمارات خيرية اقتربت من 14 مليار جنيه بسواعد ونشاط لعدد كبير من المتطوعين بلغ نحو 251 ألف متطوع على مدار العام».

الجمعيات الأهلية المنضوية تحت راية التحالف قدمت خدمات

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ الجمعيات الأهلية المنضوية تحت راية التحالف، قدّمت خدمات على مستوى تحقيق أهداف التحالف، وهو ما ظهر بوضوح خلال استعراض جهود التحالف أمام الرئيس السيسي في مؤتمر التحالف الأول الأسبوع الماضي، وكان هذا الأمر محل فخر ورسالة طمأنينة لكل مواطن مصري، أنّ المجتمع الأهلي المصري أصبح ناضجا بشكل كافٍ، كي يؤدي دور حقيقي لتغيير حياة المصريين».