رئيس «التحالف الوطني للعمل الأهلي»: نستهدف زيادة الموارد لـ20 مليار جنيه

تحدث الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حول العمل الأهلي خلال العام الحالي، قائلًا إنَّ موارد التحالف خلال عام 2022 كانت 14 مليار جنيه، وحاليًا يستهدف التحالف ومؤسساته زيادة هذه الموارد لتصل إلى 20 مليار جنيه خلال العام الحالي 2023، وذلك من أجل الوصول لأكبر قدر من الأسر الأحق بالرعاية.

نساعد الأسر عبر القوافل الطبية أو توزيع كراتين غذائية أو مبالغ مالية

وأضاف «عبدالقوي»، أنَّه يتمّ مساعدة الأسر من خلال تقديم المساعدات بشتى أنواعها، سواء القوافل الطبية، أو توزيع كراتين غذائية، أو مبالغ مالية، والعديد من المساعدات الأخرى المقدمة من التحالف الوطني، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ التوسع في رفع عدد المستفيدين من الأسر الاحق بالرعاية، سواء عن طريق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أو غيرها من المساعدات المقدمة للأسر من التحالف، وسط حرص الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

عضو التحالف الوطني: «خيرك سابق» تدعم 5 ملايين أسرة مصرية

كما أوضح عضو التحالف الوطني لـ«الوطن»، أنَّ مبادرة «خيرك سابق» التي أعلن عنها التحالف، تعد انطلاقة جديدة لخدمة الأسر الأكثر احتياجًا، وهي صورة للتكافل الاجتماعي وجزء من واجب المجتمع الأهلي، والتي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية ومواجهة آثار الأزمة العالمية.

وأشار إلى أنَّ تستهدف دعم 5 ملايين أسرة مصرية، وتم تقسيمها إلى 3 مراحل، لتكون الأولى عن طريق توزيع «كارت الخير» على الأسر المستفيدة، لتتمكّن من شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى قيمته 300 جنيه، وبحد أقصى قيمته 500 جنيه، من خلال عجة منافذ سيتم الإعلان عنها تباعًا.