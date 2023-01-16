التحالف الوطني يدشّن أكبر منصة لتدريب متطوعيه

أعلن التحالف الوطني، إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة، لرفع قدرات وإمكانيات الشباب المتطوع، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستفادة بقدرات الشباب المصري الواعد لتحقيق مستهدفات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الطموحة خلال 2023، ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الأولى بالرعاية، وتزامنًا مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتوابعها وآثارها.

تدشين أكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف

وأوضح التحالف في بيان عنه اليوم، أنّ منصة تدريب متطوعي التحالف الوطني وما تضمّه من دورات تدريبية مكثفة، تعمل على نشر قيم التطوع على أوسع نطاق ممكن، لجذب شباب جدد في مصاف متطوعي التحالف، وإتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم، من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية، وتنفيذ مستهدفات التحالف لخدمة أكثر من 30 مليون مصري، لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يعيشها العالم الآن.

استثما قدرات المتطوعين

وأكد التحالف في بيانه، أنّ خطط استثمار قدرات وإمكانيات متطوعيه، تنطلق من إنجازات حقيقية قدّمها متطوعو التحالف خلال العام الماضي، والتي جرى استعراضها أمام الرئيس في مؤتمر التحالف الوطني الأول مؤخرًا، ومنها وصول عدد المتطوعين فى كيانات التحالف إلى 251 ألف شاب وفتاة بإجمالي 39 مليونا و200 ألف ساعة عمل، وفرت إنفاقًا بـ56 مليون جنيه، وأنّ استهداف رفع قدرات المتطوعين وامكانياتهم التطوعية وترسيخ قيم التطوع لإفساح المجال لتطوع أعداد أكبر من الشباب، كل ذلك سوف يتم في أطر علمية مدروسة ووفق رؤى تنموية مستدامة.

وأشار التحالف إلى أنّ منصة التدريب وما يتبعها من دورات تدريبية مكثفة، تعمل على تدريب الشباب المستهدف على الدخول في مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة، لتنفيذ مستهدفات التحالف في محاور عمله المختلفة الطبية، ومنها التي تخص مجال الأمن الغذائي، والمعنية بخلق فرص عمل، من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الأسر الأولى بالرعاية.