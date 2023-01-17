«صناعة النواب»: حياة كريمة مشروع القرن.. ومبادرات الرئيس تستهدف المواطن

أكد النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال إلقاء طلب الإحاطة لوزير الري والموارد المائية، أهمية مشروع «حياة كريمة» الذي صدر بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى والنجوع، مشددا على أنه من أكبر المشروعات في مصر، بل والعالم، ويعد مشروع القرن.

109 طلبات إحاطة

وناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور وزير الرى والموارد المائية الدكتور هاني سويلم، 109 طلبات إحاطة أدوات رقابية مقدمة من النواب، بشأن مشكلات في قطاع الري والترع، وعن الصرف الزراعي، وتلوث نهر النيل وتوفير المياه ومياه الصرف، ويرد الوزير على أعضاء المجلس.

وخلال كلمته، أكد النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، أهمية المياه للفلاح، وضرورة اللجوء إلى الري بالتنقيط؛ إذ لا يزال الري بالغمر في كثير من المحافظات.

«حياة كريمة» تصب في مصلحة الفلاح

وشدد «حتة» خلال الجلسة العامة بحضور وزير الري، للرد على طلبات الإحاطة، على أن مشروع حياة كريمة حقق نقلة نوعية في تبطين الترع التي وفرت في كثير من القرى والنجوع، ما يحقق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير المياه للري، خاصة أن «حياة كريمة» يعد أكبر المشروعات لتطوير القرى، خاصة التي يستفيد بها الفلاح المصري في المقام الأول.